Editeaza

Euro stagneaza aproape de 5,09 lei

Sursa: Arena
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 16:25
14 citiri
De la sfarsitul lunii trecute au aparut semne de revenire a presiunii asupra cursului monedei nationale, in contrast cu evolutia altor monede de la marginea zonei euro.

Lunea aceasta, media monedei unice a scazut modest de la 5,0889 la 5,0886 lei, fata de 5,0783 lei la inceputul saptamanii trecute. Tranzanzactiile se realizau in culoarul 5,086 - 5,091 lei, valori comparabile cu cele din prima parte a lunii mai, atunci cand a fost atins maximul istoric de 5,1222 lei.

Pentru BNR va fi mai usor ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
CJCC | Invitatie la film: Dupa apocalipsa (2D)
Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean ...
MF | Investitii sigure si avantajoase: Noua editie TEZAUR aduce dobanzi neimpozabile de pana la 7,85%
Ministerul Finantelor lanseaza astazi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea editie a Programului de ...
Statul vrea sa se imprumute cu cel putin 7 miliarde lei in octombrie
Trezoreria intentioneaza sa se imprumute in octombrie cu circa 7 miliarde lei, prin licitatii si ...
ActualitateBusinessSportLife Show