Euro stagneaza la 4,94 lei

Piata valutara locala a fost marti mai agitata decat in sedinta precedenta, cotatiile euro miscandu-se in "dinti de ferastrau", semn al unor posibile interventii din partea BNR. In privinta dolarului american si francului elvetian au atins noi maxime istorice.Dupa aprecierea monedei nationale de la inceputul saptamanii, cursul euro a revenit la 4,9437 lei, valoare stabilita in sedinta de vineri. Cotatiile au urcat de la 4,938 lei, la deschiderea pietei locale, la 4,947 lei.Trebuie remarcat ... citeste toata stirea