Familia din Calarasi care a transformat un hectar de lavanda intr-un vis mov de succes

Romanta Lavandei nu este doar o afacere de familie, ci si un vis transformat in realitate, unde fiecare membru isi aduce contributia. Totul a inceput in 2015, cu un mic camp, de un hectar de lavanda si multa speranta. La inceput, ne-am lasat purtati de zvonurile care promiteau castiguri spectaculoase, dar adevarata provocare a fost alta: invatarea si intretinerea culturii. Am invatat din mers si ne-am bucurat de fiecare progres - de la primul butas prins, pana la primele floricele care au ... citește toată știrea