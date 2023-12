Tendinta de majorare a cererii de metal galben, care s-a manifestat in ultimele zile, s-a amplificat lunea aceasta, si a fost atins un nou maxim istoric de 2.135,39 dolari/uncie, iar pretul gramului de aur a urcat la un nou record de 303,8212 lei.Cresterea cererii de aur se datoreaza perspectivei ca Rezerva Federala americana sa decida o scadere a dobanzii de referinta in prima parte a anului viitor si mentinerii la un nivel ridicat a tensiunilor din Orientul Mijlociu. In astfel de perioade, ... citeste toata stirea