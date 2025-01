Gramul de aur a crescut intr-un an cu 122 de lei

La circa o saptamana dupa ce a atins un maxim de 420,8502 lei, pretul gramului de aur a inregistrat un nou record istoric de 422,4014 lei, dupa ce metalul galben s-a apreciat la 2.741 - 2.763,20 dolari, aproape de maximul de 2.790,90 dolari atins in 30 octombrie. Comparativ cu inceputul anului trecut, pretul gramului a crescut cu circa 122 lei.In opinia analistilor de la banca americana JP Morgan, uncia de aur ar urma sa creasca in prima parte a acestui an la 2.900 - 3.000 dolari, pentru ca ... citește toată știrea