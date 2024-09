Gramul de aur la un nou maxim

Dezbaterea electorala a celor doi candidati la Casa Alba, Kamala Harris si Donald Trump, a impulsionat plasamentele in active considerate drept refugii in perioade tulburi, precum aurul sau francul elvetian.In data de 30 august, pretul gramului de aur a atins un record de 364,5107 lei. Miercurea aceasta pretul a urcat la 365,2626 lei, in timp ce metalul galben se tranzactiona in culoarul 2.514,30 - 2.529,60 dolari/uncie, aproape de maximul de 2.530,30 dolari, atins in 6 septembrie, fata de ... citește toată știrea