Gramul de aur s-a apropiat de 390 lei

Pretul gramului de aur a urcat marti de la vechiul record de 388,9505 lei la cel nou de 389,2309 lei. Cresterea s-a datorat aprecierii cursului monedei americane, in timp ce metalul galben fluctua intre 2.637,50 si 2.657,20 dolari, mai mult cu aproape 40% fata de acum un an.De la inceputul anului, pretul gramului de aur s-a majorat cu circa 90 de lei. La aceasta evolutie a contribuit aprecierea constanta a unciei, care a atins in 26 septembrie recordul de 2.679,20 dolari sub impactul mai ... citește toată știrea