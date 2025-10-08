Editeaza

Gramul de aur se apropie de 600 lei

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 16:02
La jumatatea acestei saptamani, uncia de aur a urcat de la 3.978,50 dolari la noul maxim istoric de 4.048,30 dolari si nu da semne ca se va opri aici, cresterea de la inceputul anului fiind de 53%, la care se adauga castigul de 27% din 2024. In piata locala, pretul gramului de aur a sarit de la 555,6475 lei la recordul de 570,6857 lei, fata de 401,0611 la sfarsitul anului trecut.

Insa, principalul eveniment al pietei locale a fost sedinta de politica monetara a BNR care a decis sa mentina rata ...citește toată știrea

