Gramul de aur se apropie de pragul de 500 lei

Sursa: Arena
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 16:00
13 citiri
Recordul de 487,9002 lei atins marti de pretul gramului de aur a rezistat doar o zi. Metalul galben a urcat miercurea aceasta la 494,9452 lei iar uncia a atins un nou maxim istoric de 3.549,80 dolari, cresterea fata de aceeasi perioada a anului trecut fiind de 1.053 dolari.

Evolutia este pusa pe seama faptului ca investitorii au reactionat la cresterea randamentelor obligatiunilor emise de Trezoreria americana, care a avut efect la nivel global, in conditiile in care majoritatea analistilor ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

