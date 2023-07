In Sedinta de Guvern din 30 iunie 2023 a fost aprobata ordonanta de urgenta, prin care se limiteaza adaosurile comerciale practicate in procesarea si comercializarea unor produse alimentare esentiale, cu scopul de a stopa cresterea excesiva a preturilor pentru aceste categorii de produse.Potrivit prevederilor actului normativ, pentru o perioada de 3 luni, cotele de adaos comercial pentru produsele alimentare prevazute in anexa actului normativ vor fi limitate astfel:maximum 20% la ... citeste toata stirea