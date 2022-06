Guvernul a aprobat Contractul de finantare incheiat de MIPE cu BEI pentru intermedierea de fonduri in valoare de 300 milioane euro din PNRR

Acordarea de fonduri in valoare de 300 milioane euro pentru digitalizare, actiune climatica si alte domenii de interes, finantate din Planul National de Redresare si Rezilienta va fi intermediata de Banca Europeana de Investitii (BEI). Contractul de finantare incheiat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) cu BEI a fost aprobat, in sedinta de Guvern de joi.Finantarile in valoare de 300 milioane euro fac parte "Investitia 2 - Instrumente financiare pentru sectorul privat" , ... citeste toata stirea