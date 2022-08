Guvernul a majorat bugetul total al schemei de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie cu circa un miliard de lei, de la 6,380 miliarde lei la 7,379 miliarde lei.Cabinetul Ciuca a modificat, in sedinta de joi, HG nr. 807/2014.Masura a fost luata avand in vedere interesul manifestat de mediul de afaceri pentru aceasta schema, in sesiunea din 15 iunie-26 iulie 2022 fiind depuse un numar de 193 de proiecte de investitii, unele dintre acestea fiind ... citeste toata stirea