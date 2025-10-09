Editeaza

Guvernul aproba simplificarea Programului de sustinere a productiei de legume cultivate in spatii protejate (2025-2027)

Sursa: Arena
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 15:30
Guvernul Romaniei a aprobat astazi, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Hotararea pentru modificarea art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 325/2025, privind schema "Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de sustinere a productiei de legume cultivate in spatii protejate" pentru perioada 2025-2027.

Prin actul normativ adoptat se introduce posibilitatea ca rapoartele generate de aparatele de marcat electronice fiscale, insotite de raportul fiscal de ...citește toată știrea

