Harta proiectelor Regio din Sud-Muntenia, actualizata in timp real

Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027, a publicat pe site-ul dedicat programului (https://2021-2027.adrmuntenia.ro/), o harta online care prezinta informatii privind situatia proiectelor depuse in regiunea Sud-Muntenia. Harta este actualizata in timp real, asigurand vizibilitatea proiectelor depuse pe fiecare judet din regiunea noastra, numarul proiectelor contractate si sumele ... citește toată știrea