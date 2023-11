Guvernul a aprobat astazi, la propunerea Ministerului Finantelor, majorarea cu peste 4 miliarde de lei a plafonului de garantii si implicit bugetul ajutorului de stat acordat sub forma de grant in cadrul programului IMM Invest PLUS si a componentelor - IMM INVEST ROMANIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION si RURAL INVEST."IMM INVEST si IMM INVEST PLUS sunt instrumentele financiare care aduc valoare adaugata in economie, care au crescut gradul de bancabilizare a ... citeste toata stirea