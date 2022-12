IMM Invest PLUS continua si in 2023, cu un plafon de garantii mai mare cu 14% decat cel din 2022

Ministerul Finantelor continua sprijinirea antreprenorilor si a intregului sector IMM si in 2023, prin prelungirea aplicarii schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS pana la 31 decembrie 2023. Totodata, plafonul total al garantiilor creste la 20,25 miliarde lei, de la 17,75 miliarde, cat a fost in 2022."Parteneriatul nostru cu mediul privat este unul real, iar adresarea prompta a nevoii de finantare pe care micile companii o au in acest context marcat de incertitudini reprezinta una din ... citeste toata stirea