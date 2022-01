Importurile de gaze naturale, mai mari cu circa 68% in decursul anului trecut

Romania a importat, in primele 11 luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,503 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 67,4% (1,008 milioane tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Asta ca sa nu va mai intrebati de ce gazele naturale s-au scumpit tot in ultimul an (decembrie 2020 - decembrie 2021) cu 51,57%!Productia interna de gaze naturale a fost, ... citeste toata stirea