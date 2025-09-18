Editeaza

Incep inscrierile in Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice

Sursa: Arena
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 13:21
Administratia Fondului pentru Mediu anunta lansarea sesiunii de inscriere in cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice incepand cu data de 30 septembrie 2025, ora 10:00. Sesiunea va ramane deschisa pana la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59 sau pana la epuizarea bugetului alocat.

Suma alocata sesiunii de inscriere este 200.000.000 lei, din care:

80.000.000 lei pentru achizitionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termica (cu ardere interna, inclusiv motorizare

