Inceput de saptamana pozitiv pentru leu

Cresterea ofertei de valuta, in conditiile in care companiile se pregateau sa achite taxele si impozitele la bugetul de stat, la care s-a adaugat scaderea aversiunii fata de risc, a permis leului sa se aprecieze fata de principalele valute, lunea aceasta.Cursul monedei unice a coborat de la 4,9770 la 4,9766 lei, minim al ultimelor doua saptamani, in timp ce tranzactiile se realizau in culoarul 4,976 - 4,977 lei. saptamana trecuta, media euro s-a miscat intre 4,9768 si 4,9774 lei. ... citește toată știrea