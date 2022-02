Incetinirea cresterii economice nu a afectat leul

Publicarea unor informatii conform carora Rusia a inceput sa retraga o parte din trupele desfasurate la granita sa cu Ucraina a pus in umbra, cel putin marti, incetinirea ritmului de crestere al economiei romanesti.Conform datelor publicate de INS economia Romaniei a scazut in ultimul trimestru al anului trecut cu 0,5% comparativ cu cel precedent. La nivelul anului 2021, cresterea PIB a fost doar de 5,6% fata de 2020, in timp ce analistii anticipau un avans de de peste 6%.Decelerarea ... citeste toata stirea