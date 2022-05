Independenta | Primaria va asigura o cofinantare de peste 87 de mii de euro in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 20

Comuna Independenta este inclusa in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 2014-2020", urmand sa sustina din bugetul propriu o cofinantare in valoare de 87.462 euro (fara TVA), reprezentand 2% din totalul cheltuielilor eligibile.Potrivit Hotararii de Consiliu Local, adoptata in unanimitate in cadrul sedintei ordinare de plen din 25 martie 2022, cofinantarea se ... citeste toata stirea