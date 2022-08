Indicele ROBOR la 3 luni a scazut usor, joi, ajungand la 7,97%

Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut usor, joi, ajungand la 7,97%, de la 7,98% pe an, in ziua precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut la ... citeste toata stirea