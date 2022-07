Indicele ROBOR la 3 luni a trecut de 7%

Leul a avut joi aceeasi evolutie stabila fata de euro, chiar daca in primele cinci luni ale acestui an, conform datelor publicate de BNR, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 10,238 miliarde euro, aproape dublu fata de perioada similara a anului trecut, cand deficitul a fost de 5,698 miliarde euro.Dimineata, inainte de deschiderea pietei romanesti, cotatia euro a atins un minim de 4,937 lei. Pe plan local, tranzactiile se realizau in culoarul 4,94 - 4,944 lei iar ... citeste toata stirea