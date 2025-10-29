Editeaza

Indicele ROBOR la trei luni a coborat la 6,37% pe an

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 12:55
Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat, miercuri, la 6,37% pe an, de la 6,39% pe an in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

La inceputul acestui an, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, ...citește toată știrea

