Indicele ROBOR la trei luni a scazut la 6,52% pe an

Sursa: Arena
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 11:44
Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat, vineri, la 6,52% pe an, de la 6,54% pe an in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

La inceputul acestui an, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei ...citește toată știrea

