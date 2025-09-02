Editeaza

Indicele ROBOR la trei luni a scazut la 6,56% pe an

Sursa: Arena
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 15:13
Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a coborat, marti, la 6,56% pe an, de la 6,58% pe an in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

La inceputul acestui an, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda ...citește toată știrea

