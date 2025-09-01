Editeaza

Indicele ROBOR la trei luni scade spre 6,5%

Volatilitatea din piata monetara a fost minima, evolutie la care contribuie nivelul bun al lichiditatii. La jumatatea lunii mai, indicii ROBOR au atins maxime ale ultimilor doi ani si jumatate, efect al iesirilor din piata valutara a fondurilor straine, care au ridicat media euro la maximul istoric de 5,1222 lei. Pentru a stopa tendinta BNR a ales sa faca leul mai scump si a absorbit lichiditatea din piata.

Indicele la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea ...citește toată știrea

