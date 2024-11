Indicii ROBOR au inceput sa creasca

De opt luni consecutive inflatia anuala din Romania este cea mai ridicata din Uniunea Europeana. In octombrie, cresterea preturilor din UE a urcat de la 2,1% in septembrie la 2,3%, in timp ce in tara noastra ea a fost de 5%.Aceasta evolutie nu a permis BNR sa reduca dobanzile la ultima sa sedinta de politica monetara din acest an, iar guvernatorul Mugur Isarescu a declarat ca o astfel de masura va fi luata "cand inflatia va merge in jos intr-o maniera sustenabila".Dealerii bancari au ... citește toată știrea