Indicii ROBOR au scazut la minimul ultimelor cinci luni

Sursa: Arena
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 15:44
La scurt timp dupa primul tur al alegerilor prezidentiale din luna mai, investitorii straini au decis sa iasa din piata locala, temandu-se de perspectiva castigarii fotoliului de la Cotroceni de catre un candidat anti-european.

Majorarea cererii de valuta a depreciat cu rapiditate moneda nationala iar euro a atins un maxim istoric de 5,1222 lei. Pentru a stopa actiunile speculative, banca centrala a vandut circa 8 miliarde euro si a absorbit, in acelasi timp, lichiditatea din piata, ceea ce a ...citește toată știrea

