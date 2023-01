Indicii ROBOR continua sa scada

Chiar daca BNR a decis marti majorarea dobanzii sale de politica monetara, de la 6,75 la 7%, dupa ce in noiembrie 2021 a fost atins un minim istoric de 1,75%, nivelul ridicat al lichiditatii din piata a determinat continuarea procesului de scadere a indicilor ROBOR.Indicii s-au depreciat in ultimele doua luni, in conditiile in care bancile comerciale au apelat la facilitatea de depozit oferita de BNR, semn ca lichiditatea din piata s-a reglat. Iar platile semnificative facute de Finante, ca ... citeste toata stirea