Jumatatea saptamanii a fost una fara schimbari semnificative ale cursului euro/leu. In schimb, indicii ROBOR continua sa scada si se afla la minimul ultimului an. Cursul euro a urcat marginal de la 4,9501 la 4,9510, in timp ce transferurile sau realizat intr-un culoar foarte ingust, 4,949 - 4,954 lei.Stabilitatea monedei nationale este consecinta cresterii cererii de lei, stimulata de listarea la Bursa de Valori a Hidroelectrica.Gestionarea defectuoasa a bugetului de catre guvernul de ... citeste toata stirea