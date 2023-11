Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,4% in trimestrul al treilea, fata de trimestrul precedent, dupa un avans de 1,3% in trimestrul doi fata de primul, a facut ca majorarea PIB-ului din primele noua luni fata de perioada similara din 2022 sa se limiteze la 1,1%.Aceste date si proiectia facuta de BNR referitoare la cresterea inflatiei in prima parte a anului viitor au afectat evolutia leului, care nu a tinut pasul cu nivelul aprecierilor altor monede din regiune.Cursul euro a ... citeste toata stirea