Indicii ROBOR scad lent, dar constant

Sursa: Arena
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 16:04
In prima sedinta din noiembrie, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a scazut de la 6,35 la 6,34%, fata de 5,92% la inceputul anului. Indicele la sase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a coborat de la 6,50 la 6,48% fata de 5,97% la inceputul lui 2025, iar cel la 12 luni a alunecat de la 6,70 la 6,68%, comparativ cu 6,02% in primele zile din acest an.

