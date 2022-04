Indicii ROBOR se apropie de 5%

Dobanzile interbancare se mentin pe panta ascendenta inceputa in vara anului trecut, atunci cand ele plasau in jurul a 1,6 - 2%, si se apropie cu rapiditate de 5%.Tendinta se datoreaza cresterii rapide a inflatiei, care ar urma sa treaca de 10% la jumatatea anului. Motiv pentru BNR sa majoreze dobanda de referinta de 2,5 la 3% si sa anunte continuarea ciclului de inasprire a politicii sale monetare.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea ... citeste toata stirea