Indicii ROBOR se apropie de 5%

Cursul euro a crescut miercuri de la 4,5415 la 4,5422 lei, intr-o sedinta in care transferurile se realizau intre 4,94 si 4,944 lei.Joi, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a crescut, dupa mai multe sedinte de stagnare, de la 4,70 la 4,71%. Indicele la sase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a urcat de la 4,86 la 4,88%, iar cel la 12 luni, care reprezinta rata ... citeste toata stirea