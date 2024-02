Indicii ROBOR se apropie de IRCC

In piata monetara se observa o tendinta constanta de scadere a indicilor ROBOR si apropierea acestora de pragul de 6%. Aceasta evolutie a inceput in noiembrie 2022, cand Consiliul Concurentei a anuntat controale la cele zece banci comerciale care formeaza "cosul" folosit de BNR la calcularea indicilor.Decizia bancii centrale din 2023 de a renunta la sterilizarea excesului de lei din piata reprezinta un alt motiv al scaderii dobanzilor interbancare care ar putea egala, in urmatoarele luni, ... citește toată știrea