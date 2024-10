Indicii ROBOR stagneaza la valorile din mai 2022

Volumul redus al tranzactiilor pe fondul lichiditatii ridicate din piata monetara, a mentinut indicii ROBOR la valori comparabile cu cele din mai 2022. Modificari ar putea apare dupa ultima sedinta de politica monetara din acest an a BNR, care se va desfasura in data de 8 noiembrie. Insa, este posibil ca banca centrala sa mentina dobanzile la valorile stabilite in august, de 6,5% pentru cea de politica monetara, respectiv de 5,5% pentru cea de facilitatea de depozit, in conditiile in care, ... citește toată știrea