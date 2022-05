Indicii ROBOR urca spre 5,50%

Dobanzile interbancare au continuat sa creasca si miercuri, apropiindu-se de pragul de 5,50%.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a crescut de la 5,07 la 5,10%. Indicele la sase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a urcat de la 5,21 la 5,24%, iar cel la 12 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase nivel interbancar, a crescut de la 5,27 la ... citeste toata stirea