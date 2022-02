Inflatia din doua cifre impinge dobanzile in sus

Precizarea facuta in comunicatul de presa, ce a urmat deciziei de politica monetara a BNR care a majorat dobanda-cheie de la 2 la 2,5%, conform caruia inflatia va trece de 10% incepand cu luna aprilie, a avut ca efect imediat cresterea indicilor ROBOR, la valori care se mai inregistrau in urma cu 8 ani.Analistii anticipeaza cresterea dobanzii-cheie in decembrie la 3,5 - 4%, ca efect al majorarii preturilor la gazele naturale si energiei electrice dar si a semnalelor ca marile banci centrale ... citeste toata stirea