Inflatia ridicata a mentinut rata de referinta la 7%/an

Lunea aceasta, s-a desfasurat sedinta de politica monetara a BNR, unde s-a decis, "in conditiile incertitudinilor ridicate", cum se arata in comunicatul de presa, mentinerea ratei de referinta la 7%/an, valoare stabilita in ianuarie 2023. Rata dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) a ramas la 8%/an iar cea a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 6%/an.In comunicatul de presa se precizeaza ca "in contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice si implementarea ... citește toată știrea