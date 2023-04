Marti a fost publicata minuta sedintei de politica monetara a BNR care s-a desfasurat in 4 aprilie. Aceasta evidentiaza o tendinta de temperare a presiunilor inflationiste. La sfarsitul anului, cresterea anuala a preturilor se va situa la 7% iar la finalul lui 2024 ele vor scadea la 4,2%. Vor exista si momente in care vor apare presiuni inflationiste pe termen foarte scurt, in functie de nivelul preturilor la materiile prime energetice, in primul rand cel al titeiului, dar si al produselor ... citeste toata stirea