Inflatia va ramane peste pragul de 3%

Anul viitor nu se anunta a fi unul bun. Probabila modificare a codului fiscal, prin majorari de taxe si impozite, renuntarea la plafonarea costurilor cu energia dar si cresterea preturilor la alimente, sunt motive care au ingrijorat membrii CA al BNR, asa cum o arata minuta ultimei sedinte de politica monetara, care s-a desfasurat in 8 noiembrie."Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca usor in ultimele luni ale anului curent si sa cunoasca o fluctuatie pronuntata in semestrul I 2025 ... citește toată știrea