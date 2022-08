Informare privind procedura pentru relocarea conturilor in platforma IMM Recover in vederea depunerii proiectelor aferente Actiunii 4.1.1. POC - Ajutor de minimis

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene reaminteste tuturor celor interesati ca depunerea proiectelor aferente Actiunii 4.1.1. POC - "Investitii in activitati productive" - Ajutor de minimis, respectiv inregistrarea si transmiterea cererilor de finantare in aplicatia electronica IMM Recover, se mai poate realiza doar astazi, 30 august 2022, pana la ora 23:59:59.Procedura pentru relocarea conturilor in platforma IMM Recover:Vor mai putea fi solutionate solicitarile de relocare a ... citeste toata stirea