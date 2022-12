INS | Castigul salarial mediu net a fost, in luna octombrie, de 4.008 lei

Castigul salarial mediu net a fost de 4008 lei in luna octombrie a acestui an, in usoara crestere, cu 5 lei (+0,1%) fata de luna septembrie 2022, iar cele mai mari valori au fost inregistrate in activitati de servicii in tehnologia informatiei - 9427 lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti.La polul opus, cele mai mici valori ale salariului net au fost consemnate in sectorul hoteluri si restaurante - 2238 lei.Castigul salarial mediu brut a fost 6461 lei, cu ... citeste toata stirea