INS | PIB a crescut, in termeni reali, cu 0,3% in trimestrul 2 din 2024

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul II din 2024 a fost de 442,094 miliarde lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 0.3% fata de trimestrul I 2024 si cu 0,9% comparativ cu aceeasi perioada din 2023, conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica.PIB estimat pentru semestrul I 2024 a fost de peste 870,376 miliarde lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 1,4% fata de semestrul I 2023. ... citește toată știrea