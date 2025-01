INS | Veniturile medii lunare au fost de 8.255 lei/gospodarie, in trimestrul III 2024; cheltuielile s-au ridicat la 7.021 lei

Veniturile totale medii lunare au fost, in trimestrul III 2024, in termeni nominali, de 8.255 lei pe o gospodarie, reprezentand 3.299 lei pe o persoana, in crestere cu 0,5% pe o gospodarie, respectiv cu 0,7% pe o persoana, fata de trimestrul II 2024, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica.Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodarie cat si cele pe o persoana au crescut cu 13,1%.Cheltuielile totale medii lunare ale ... citește toată știrea