Institutiile de stat deschid 872 de pozitii pentru angajare in prima luna a anului. Unitatile de invatamant, sistemul sanitar si Guvernul au avut cele mai multe locuri vacante

Desi anul 2025 a inceput cu anuntarea unor viitoare concedieri in aparatul de stat, luna ianuarie a venit cu aproape 900 de locuri de munca disponibile pentru cei care vor sa se angajeze in sectorul public. Comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, numarul de joburi pentru bugetari este cu 33% mai mare.Cel mai mare angajator de stat la inceputul acestui an a fost sistemul de invatamant, care a generat o treime din numarul total de locuri de munca scoase in piata, potrivit datelor Jobradar24. ... citește toată știrea