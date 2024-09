IT-ul este domeniul in care asteptarile salariale ale angajatilor au crescut cel mai mult in ultimul an

IT-ul este unul dintre domeniile care, in ultimul an, au inregistrat o temperare a activitatilor de recrutare atat in randul angajatorilor de la nivel local, cat si la nivel international. Astfel, de la inceputul anului si pana acum, aproape 20.000 de joburi noi au fost scoase in piata pentru acest sector, in scadere cu aproximativ 15% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Aplicarile, in schimb, au ramas foarte aproape de nivelul aferent perioadei ianuarie - septembrie 2024. Au fost ... citește toată știrea