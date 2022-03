ITM Calarasi | Conditiile si procedura de incadrare in munca a cetatenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina

Cetatenii ucraineni intrati legal pe teritoriul Romaniei si care nu solicita o forma de protectie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi incadrati in munca fara aviz de angajare.Incadrarea in munca a cetatenilor ucraineni, care provin din zona de conflict armat din Ucraina, care nu detin documente care sa probeze calificarea profesionala sau experienta in activitate necesare ocuparii unui loc de munca, se poate realiza, pentru ... citeste toata stirea