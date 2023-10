Peste 62.000 de locuri de munca part-time au fost scoase in piata de la inceputul anului si pana acum. Numarul este cu 10% mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut, asta desi joburile cu jumatate de norma continua sa fie impozitate la nivelul salariului minim pe economie.Tot in evolutie este si tendinta in ceea ce priveste aplicarile, acest tip de joburi atragand, in perioada ianuarie - octombrie 2023 cu 10% mai multe aplicari decat anul trecut. "2023 marcheaza o revenire a ... citeste toata stirea